Di misura: la Juve continua a dominare, quel tanto che basta

Di misura. Dopo l'Inter, la Juve batte anche il Torino 1-0. I due derby dei bianconeri, quello d'Italia e quello cittadino, scivolano via con un passivo non certo pesante. Quel tanto che basta: è questa la fotografia di una squadra che sta dominando il campionato come se avesse messo la seconda, al massimo la terza.

Impressione che stona, ovviamente, con i numeri di una Juve che fila come una fuoriserie: sui 48 punti disponibili, la squadra di Allegri ne ha persi soltanto due, peraltro per un episodio. Non solo: i bianconeri hanno anche il migliore attacco (+1 sul Napoli che però gioca domani) e soprattutto la miglior difesa (in questo caso il distacco è un abisso, 8 gol subiti contro i 13 dell'Inter che è a parità di gare giocate). A tre giornate dal giro di boa, la Juve è praticamente già campione d'inverno (anche qui, dipende dal Napoli, ma vincendo a Cagliari gli azzurri allungherebbero l'attesa soltanto di una gara) e supera anche uno degli scogli più complicati, anche a livello di emozioni, anche su un campo ai limiti praticabilità. Di misura.