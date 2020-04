Di Natale: "Il no alla Juve scelta di cuore. Inter, tieni Sanchez anche l'anno prossimo"

L'allenatore degli Allievi dello Spezia Antonio Di Natale ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sua esperienza in Liguria nata come tecnico degli attaccanti degli Aquilotti: "Io l'anno scorso quando sono andato in prima squadra con Marino ho fatto subito una riunione con gli attaccanti per capire i ragazzi. Poi guardo le qualità e cerco di dare dei consigli".

Cosa dici ai ragazzi?

"Fargli capire che il lavoro è importante. A me far crescere i ragazzi piace molto".

Cosa hai provato quando hai smesso di giocare?

"Sono stato bravo perchè sei mesi prima ho capito che era giusto smettere, questo mi ha aiutato molto".

Se avessi giocato in un club in lotta per lo scudetto avresti segnato di più?

"Io ho giocato tanto, a 26-27 anni ho vinto un campionato a Empoli e sono andato in Serie A. Io ho fatto una cosa che negli ultimi dieci anni è difficile da fare superando Baggio".

Il no alla Fiorentina per andare a Udine?

"Erano due mesi che mi dicevano di andare a Firenze poi non mi fecero più sapere nulla nelle ultime due settimane. Mi chiamò Spalletti, mister che conoscevo con Domenichini, la famiglia Pozzo poi mi fece una telefonata e dissi subito di sì perchè la mia parola vale più di un contratto. Anche se ho guadagnato meno, ho fatto la scelta giusta".

Come mai non sei rimasto all'Udinese?

"Quando a un club fai troppo bene e sei una prima donna a qualcuno dai un po' fastidio. Io ho fatto la storia, è scritta, ho fatto di tutto per rimanere a Udine. Voglio ringraziare la famiglia Pozzo e la città di Udine. Poi mia moglie voleva tornare a Empoli, i miei figli iniziavano ad avere un'età allora tornai a casa".

Il tuo ruolo?

"Ho avuto la fortuna di giocare con Iaquinta, con Quagliarella che facevano la prima punta. Quando giocavamo con il tridente io giocavo a sinistra ma quando capii che si correva troppo è stato bravo Marino a farmi fare l'attaccante".

Hai insegnato tantissimo a Sanchez?

"A fine allenamento mi chiamava sempre e ci si metteva a fargli capire che quando prendevo palla e mi giravo lui doveva andare in profondità. Gli facevo vedere un po' i movimenti del 4-3-3".

Sarà utile all'Inter?

"E' un giocatore che se sta bene fisicamente ti garantisce 20-25 gol all'anno. E' arrivato dopo sei mesi che non giocava, ha avuto questo infortunio ma se l'Inter lo tiene per l'anno prossimo trova un grandissimo attaccante".

Come mai non hai giocato nel Napoli?

"Giocare nella mia città per me è un peso. Sei di Napoli e se le cose vanno male la gente ti conosce, c'è la mia famiglia...Io tifo Napoli, qualcuno ha avuto coraggio e altri no. Io sono uno di quelli".

Silvio Baldini?

"Di Baldini posso parlare solo bene. Il mister ha fatto fuori tutti i vecchi per fare giocare me, Marchionni, Tavano. Per me il mister è come un papà".

Quanto è stato importante per te Guidolin?

"Non solo per me ma per tutta la città di Udine. Ha dimostrato di essere un grandissimo allenatore. Ha fatto crescere tanti giocatori, ha portato una mentalità vincente a tutti noi, è una persona seria, parlava poco ma quando lo faceva si capiva ciò che voleva".

L'errore dal dischetto agli Europei il tuo più grande rammarico?

"E' normale che quando sbagli un rigore ed esci da una competizione è un rammarico. Ho poi avuto fortuna nel 2012 di giocare contro la Spagna e segnare".

Il rifiuto alla Juve hai sempre detto che è stata una delle tue decisioni di cui vai più orgoglioso. Perchè?

"Perchè io sono sempre stato così. Le scelte che faccio le faccio col cuore e con la testa senza guardare ai soldi. Lì c'erano tanti soldi, una società importante come la Juve. Fui chiamato dal mio procuratore e mi ha detto che c'era questa possibilità di andare alla Juve. Io lo ringraziai, ringraziai la Juve però la mia idea era di rimanere a Udine. Mi sentivo uno di loro e mi sarebbe piaciuto finire la carriera lì. Chiamai la famiglia Pozzo e la questione si chiuse in due minuti".