Totò Di Natale ha rilasciato un'intervista a Il Gazzettino parlando della sua nuova avventura di allenatore delle giovanili dello Spezia: "È una bella esperienza con l'Under 17 dello Spezia. È una sensazione diversa; fino a qualche tempo fa ho vissuto in campo. L'anno scorso ho collaborato con Pasquale Marino e comunque non era la stessa cosa che allenare una squadra da solo. E' sempre stato uno dei miei sogni allenare i giovani e non appena lo Spezia mi ha dato questa opportunità, l'ho colta al volo".

Su un eventuale futuro all'Udinese "Io ho lasciato il cuore a Udine, dove ho tanti amici e dove ho scritto una storia che resterà sempre. Sto facendo questo percorso da allenatore e non nego che mi piacerebbe tantissimo un giorno tornare lì in panchina, chissà quando. Io seguo il mio percorso poi vedremo cosa succederà".