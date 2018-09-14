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Serie A

Di Natale: "Udinese? Bel rapporto con i Pozzo, fatta scelta di vita"

14.09.2018 00:15 di Marco Frattino  Twitter:    articolo letto 1316 volte
© foto di Federico De Luca

Antonio Di Natale, ex attaccante di Empoli e Udinese nonché attuale collaboratore tecnico di Pasquale Marino tra le file dello Spezia, è intervenuto questo pomeriggio ai microfoni di TeleRadioStereo 92.7. "Un ruolo da dirigente a Udine? Ho un bellissimo rapporto con la famiglia Pozzo e con i tifosi. Ho fatto una scelta di vita, mia moglie voleva tornare in Toscana, io erano tanti anni che ero fuori e dopo 21 anni avevo voglia di tornare a casa. Poi, dopo due anni con un po' di scuole calcio e attività personali, ho accettato l'invito di Mister Marino e sono venuto a La Spezia. E le cose le devi fare con la voglia giusta altrimenti fai brutta figura con le persone", le parole dell'ex calciatore.

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