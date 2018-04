Di nuovo a segno Patrik Schick: Roma-Chievo 1-0

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo gol in questa Serie A per Patrik Schick. Dopo otto minuti, l'attaccante ceco ha sfruttato nel migliore dei modi un perfetto assist di Nainggolan dalla sinistra e ha battuto un incolpevole Sorrentino.

