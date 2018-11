Di positivo c'è solo il risultato. Tottenham-Inter 0-0 all'intervallo

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Tutto come previsto alla vigilia o quasi. E alla fine del primo tempo fra Tottenham e Inter, l’unica cosa positiva in ottica nerazzurra, sembra essere il risultato, ancora fermo sullo 0-0.

Ai punti infatti vince decisamente, e non di poco, il Tottenham. Gli uomini di Pochettino scendono in campo con la voglia di spaccare il mondo e i primi 20 minuti sono praticamente un monologo che parla lo slang londinese. Ci provano un po’ tutti, a far male ad Handanovic, pur senza troppa convinzione: i primi a scaldare i guantoni dello slovano sono Harry Kane e Dele Alli, e chi se non loro. Quindi è il turno del Coco Lamela, ma la sua conclusione si spegne sul fondo.

Dalla metà della prima frazione l’Inter prova a mettere la testa fuori, ma gli errori in fase di impostazione e il pressing tamburellante del Tottenham limitano e non poco le idee nerazzurre. Icardi si danna l’anima ma non conclude mai, Politano ci prova ma viene quasi sempre chiuso (anche dai raddoppi di Lucas Moura), Perisic non sembra brillante e Nainggolan è l’ombra di se stesso. E fortuna che la difesa regge, anche grazie all’aiuto della traversa che al 38esimo salva la squadra di Spalletti. Un paio di minuti prima dell’intervallo Nainggolan viene richiamato in panchina per far posto a Borja Valero, meno fisicità ma più cervello del belga. Ma il primo tempo lo chiude comunque il Tottenham in avanti. E come detto, per ora, di positivo per l’Inter c’è solo ed esclusivamente il risultato. Ovvero 0-0.