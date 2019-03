Di rigore in rigore: nuovo vantaggio SPAL. 2-1, Petagna arriva a 11 gol

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Da un rigore all'altro: dopo il pareggio della Roma con Perotti, la SPAL torna in vantaggio dagli undici metri, grazie all'undicesimo gol in campionato (dodicesimo in stagione) di Andrea Petagna. È proprio il bomber ex Milan a conquistarsi il calcio di rigore per una spinta di Juan Jesus. Qualche dubbio sulla decisione, ma Rocchi non ha avuto grossi dubbi e non ha neanche rivisto l'azione. Dal dischetto, comunque, sassata del numero 37, che batte Olsen e migliora ulteriormente la sua stagione, fin qui già più che positiva. 2-1 SPAl-Roma, Petagna non sbaglia.