Diabaté, il bomber arrivato troppo tardi per salvare il Benevento

© foto di Federico De Luca

Cheick Diabaté sempre più protagonista con la maglia del Benevento. L'attaccante maliano ha realizzato una doppietta nell'onorevole sconfitta dei sanniti contro la capolista Juventus. Due gol da bomber di razza, sulla scia di quelli segnati con l'Hellas Verona mercoledì scorso. L'ex Osmanlispor sale così a quota cinque reti in campionato in sole cinque presenze, di cui due da titolare. Un acquisto che si è rivelato azzeccato forse troppo tardi per una squadra ormai condannata alla retrocessione a causa soprattutto della mancanza di elementi di esperienza e spessore internazionale. Diabaté, arrivato in Campania con la formula del prestito, potrebbe rilanciarsi in questo finale di stagione e chissà, provare un'altra avventura in Italia nel prossimo campionato.