Diaconale: "Inzaghi via? Chiacchiere dei giornali. La svolta il 3-3 in rimonta con l'Atalanta"

Durante la chiacchierata social con la pagina Juventus Divanum, Arturo Diaconale ha parlato anche di Simone Inzaghi e di quale sia stata la svolta della stagione biancoceleste: "Le voci su un suo addio la scorsa estate sono state chiacchiere dei giornali. Le voci non sempre sono fondate. In ogni caso, sono state un riconoscimento per il lavoro fatto dal mister e per la scelta della società, che ha insistito su un uomo di questo valore. La vera svolta della stagione è stata il 3-3 contro l’Atalanta all’Olimpico: nel secondo tempo c’era un’energia e una voglia di non abbattersi che hanno portato al pareggio. Quella partita ha dato alla squadra la consapevolezza di essere forte. Il nostro progetto doveva passare attraverso la consapevolezza della squadra di potersela giocare con chiunque e si poteva ottenere attraverso alcuni fattori: la solidità societaria, la fiducia nella guida tecnica, la capacità di puntare ad obiettivi ambiziosi, il sostegno del pubblico. Abbiamo ritrovato un’unità e una connessione fortissime tra squadra e tifoseria. La Lazio ha fatto un buon campionato, giocando un bel calcio. Il secondo posto potrebbe essere un bel risultato, ma già che ci siamo... Abbiamo fatto 30, facciamo 31!", riporta lalaziosiamonoi.