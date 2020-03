Diaconale: "Lotteremo per fare in modo che la Lazio nel 2020 possa festeggiare 2 Scudetti"

Nel corso del suo lungo post su facebook in cui ha chiesto che non venga fermato il campionato, il portavoce della Lazio Arturo Diaconale ha affermato che la volontà della società biancoceleste quest'anno è quella di provare a festeggiare per due Scudetti: quello dei 1915, con la Lazio che negli ultimi giorni ha presentato nuovi documenti in FIGC per ribaltare quell'assegnazione al Genoa, e quello attuale: "Ci batteremo fino in fondo per fare in modo che nel 2020 si possa festeggiare non uno ma due scudetti: quello antico e quello presente", ha detto.