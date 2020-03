Diaconale, stoccata alla Juve: "Vuole lo Scudetto d'ufficio per dedicarsi solo alla Champions"

Nel corso del suo odierno taccuino biancoceleste, il responsabile della comunicazione della Lazio Arturo Diaconale ha lanciato una stoccata alle squadre che a suo dire, non per motivi sanitari, vorrebbero concludere in anticipo la stagione: "C'è chi vorrebbe annullare il campionato in corso o per avere lo scudetto d’ufficio e potersi dedicare solo alla Champions o per evitare una rovinosa retrocessione".