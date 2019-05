Diagne meteora alla Juve, star in Turchia: ora sogna di tornare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una storia non certo comune, quella di Mbaye Diagne, nato a Dakar e che ha mosso i primi passi calcistici nel Brandizzo. Poi il Bra, poi la Juventus. Che lo prende durante la gestione Antonio Conte, ma il classe '91 di Dakar in bianconero non gioca mai. Va in prestito all'Ajaccio, al Lierse, all'Al-Shabab, al Westerlo, al Ujpest. Niente, non sfonda. Così vola in Cina, al Tianjin Teda e poi in Turchia. Cambia il mondo. 32 reti in 34 gare al Kasimpasa, a gennaio diventa un giocatore del Galatasaray con cui vince il titolo con 10 reti in 12 partite. E ora, in Turchia, parla di futuro e di un possibile ritorno alla Juventus. "Sono in costante contatto con la Juventus -ha detto ai media turchi-. È un grande orgoglio sentire che sono tra i migliori marcatori in Europa. La Juventus mi ha chiamato e si è congratulata con me. Francamente, abbiamo un ottimo rapporto con loro e se la Juventus mi dovesse fare un'offerta in questo momento, la accetterei senza esitare. Sono in un grande club come il Galatasaray, se dovessi partire lo farei per una formazione ancora più grande e per un salario ancora più importante".