Diallo saluta l'Atalanta: documenti arrivati, a gennaio il trasferimento al Manchester United

Amad Diallo ha ricevuto i documenti necessari per potersi trasferire al Manchester United. Il calciatore dell'Atalanta è stato già ceduto ai red devils, ma servivano i permessi - dovuti al cambio delle direttive dopo la Brexit - per poter ricevere il via libera dalle autorità. A breve Diallo saluterà la compagine nerazzurra per potersi trasferire in Premier League. A riportarlo è Sky Sport.