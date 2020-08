Diamanti: "Pirlo vincerà anche da allenatore. Ha più personalità di Cristiano Ronaldo"

intervista ad Alessandro Diamanti sulle pagine del Corriere dello Sport, con l'attaccante oggi al Western United di Melbourne che ha parlato della sua vita in Australia e della sua voglia di continuare a giocare fino a quando potrà. L'ex Bologna ha poi parlato di Andrea Pirlo che a suo parere potrà fare tutto nella vita grazie alla sua intelligenza, anche lottare con Hamilton se gli venisse data una macchina di F1. "Andrea è un predestinato, è umile e sa mettersi in discussione. Il calcio ce l'ha in testa e vincerà anche da allenatore. Agnelli ci ha visto lungo e secondo me è il miglior presidente d'Italia", ha affermato lo stresso Diamanti, che ha poi rilasciato una battuta anche sul possibile rapporto Pirlo-Ronaldo: "Andrà benissimo: Andrea ha più personalità di CR7. Mi piacerebbe sapere cosa si diranno, sarà uno scambio di idee tra un ex numero uno e un numero uno di oggi".