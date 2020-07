Diavolo d'un Milan: dominio assoluto ma il Bologna c'è allo scadere. E' 2-1 al 45'

Milan-Bologna 2-1 al 45'

Il Milan fa il Diavolo e per il Bologna è un primo tempo d'inferno, fin quando non riemerge dall'abisso proprio allo scadere accorciando le distanze: al 45' è 2-1. L'inizio dei rossoneri ha i tamburi dei sogni d'Europa, frastuono per i timpani e per la concentrazione degli emiliani. Ibrahimovic davanti sembra un faro, attorno a lui galleggiano e sfrecciano terzini, ali, trequartisti, centrocampisti. La formazione di Mihajlovic inizia e prosegue inerme, Skorupski con due voli nega il gol a Rebic e Theo Hernandez. Però è su quest'asse che dopo undici minuti nasce il gol del vantaggio: tacco del croato, Orsolini si scorda il terzino che come sempre ha una marcia in più degli avversari. Palla a rimorchio, velo di Ibra, Saelemaekers fa il primo gol in Italia con un gancio mancino al volo. Il Bologna è tramortito, la papera di Skorupski sul rinvio maldestro al 24' certifica il dominio del Diavolo: azione rossonera, orchestrata, Orsolini scivola e manda la palla al portiere. Che però è pressato, così calcia goffo: Calhanoglu è lì, aggancia, tira, segna, ringrazia. Il Bologna non c'è: Kessie, dieci minuti dopo, continua nell'opera e quasi sfiora il tris ma il piattone calibrato finisce dritto sul palo. Sembra Milan, sempre Milan, solo Milan. Invece c'è Tomiyasu, all'improvviso, al 45': Soriano serve nello spazio l'inserimento di il giapponese. Il difensore giapponese salta Romagnoli e fa partire una conclusione potente che si insacca sotto l'incrocio della porta di un immobile Donnarumma.