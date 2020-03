Diawara, i numeri sono da conferma e “mettono” Cristante sul mercato

Se a ottobre avessero chiesto a Fonseca chi buttare giù dalla torre tra Cristante e Diawara probabilmente non ci avrebbe pensato più di tanto. L’avventura dell’ex Napoli non era partita nel migliore dei modi, mentre il quattro giallorosso godeva da subito della stima del tecnico, il quale non esitò nel definirlo uno dei giocatori più importanti in rosa non appena saputa l’entità dell’infortunio rimediato con la Sampdoria. Oggi, però, tutto è cambiato. A quasi due anni dal suo arrivo nella Capitale, Bryan non è stato in grado di confermare le aspettative createsi su di lui e che spinsero Monchi a pagarlo 30 milioni bonus compresi. Eppure nello spogliatoio gode quasi di stima indiscussa, basti pensare alle parole di De Rossi nel giorno del suo addio alla Roma: “Ne vorrei undici così”. Eppure non è bastato per far parte della cerchia ristretta (Pellegrini e Zaniolo) degli incedibili a Trigoria. Diawara, seppur con due rotture dei menischi, è uscito alla distanza, quasi “costringendo” il club giallorosso a fare una scelta per il prossimo anno.

CONFRONTO - D’altronde i dati non mentono e vedono il guineano surclassare Cristante in praticamente tutti i parametri a disposizione e con tre partite in meno in stagione (17 contro 20). Ad esempio la media a partita dei passaggi intercettati viaggia quasi al doppio: sono 1,9 a gara per Amadou e 1 per Bryan. Nelle palle perse vince ancora il 42 giallorosso con 0,5 a 08, mentre nei passaggi risulta essere più preciso ed efficace in quelli corti (40,3 giusti a match contro 35). Sono di più anche i contrasti tentati e meno i dribling subiti. Tutto questo ha condotto la Roma a mettere Cristante sul mercato. Un altro fattore, non di poco conto, ha spostato l’ago della bilancia. Diawara, non più tardi della scorsa estate, è costato 23 milioni di euro. L’ex Atalanta, invece, ha già ammortizzato in due stagioni parte del prezzo d’acquisto. In più il 4 di Fonseca piace alla Juventus con la quale potrebbe instaurarsi un nuovo scambio iper valutato con Mandragora per dare una mano a entrambi i bilanci. Una sorta di Spinazzola-Pellegrini bis. Insomma, la strada sembra tracciata e qualora si riprendesse a giocare non saranno molte le occasioni per Cristante di far cambiare idea a tecnico e società.