Diawara: "Mai detto di voler giocare per l'Italia, sognavo la Guinea"

Dopo aver risposto alla chiamata della Guinea, Amadou Diawara fa chiarezza sulle voci che lo volevano vicino alla Nazionale italiana. Ecco le parole del centrocampista del Napoli, riportate dal portale della BBC: “Ho sempre sognato di giocare per la Guinea, per me questo è davvero importante. Prima non ero pronto, ma adesso lo sono e sono qui per giocare per la mia nazione. Non ho mai detto di voler giocare per l’Italia. Penso che la Guinea possa raggiungere alti livelli, perché ci sono buoni giocatori. Sono qui per dare una mano e aiutare i miei compagni”, si legge su Tuttonapoli.net.