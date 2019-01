Diawara: "Napoli scelta giusta. Fabian? Sembra che abbia 30 anni"

Fonte: TuttoNapoli.net

ll centrocampista del Napoli Amadou Diawara, intervistato da Radio Kiss Kiss, ha parlato così della stagione azzurra e della sua carriera: "Giocare a calcio era il mio sogno da bambino, sono molto contento di me stesso e di fare di un divertimento il mio lavoro. In allenamento cerco di dare sempre il massimo, ma vado al campo per divertirmi. Mi piace giocare a calcio, mi piace allenarmi".

Sul ruolo: "La scelta è dell'allenatore. Stiamo dando tutti un contributo per vincere qualcosa e realizzare i nostri sogni. Se tutti mettiamo qualcosa, possiamo riuscirci".

Su Ancelotti: "È un grandissimo onore. Lui è una persona perbene, per me può essere solo un vantaggio".

Sul Napoli: "Qui ci sono solo campioni, c'è un gran gruppo. Giocare al Napoli non è facile, se arrivi qui vuol dire che hai già qualcosa di importante nelle gambe".

Sull'inseguimento alla Juve: "Il campionato non è ancora finito. È difficile, sicuramente, ma cerchiamo di continuare così, accumulare punti e accorciare fino a maggio".

Sulla Coppa Italia: "Saranno due partite molto toste col Milan. Non sarà facile, sarà anche faticoso, ma vogliamo vincerle entrambe".

Sul razzismo: "Il calcio deve rendere felici tutti, non deve essere una cosa contro una razza o un colore. Bisogna divertirsi, deve far felice chiunque".

Sulla sua crescita: "Da quando sono a Napoli sono cresciuto molto. Sarri mi ha fatto crescere, ora con Ancelotti ancor di più, giorno dopo giorno. Sono molto felice di essere qui, venire a Napoli non è stata una scelta sbagliata".

Su Fabian Ruiz: "A volte vedendolo giocare mi chiedo quanti anni abbia, penso che ne abbia 30. Ogni volta ci scherzo, gli dico: 'Ma quanti anni hai?'. Vederlo giocare è una meraviglia".

Sul gol al Chievo: "È stata una giornata che non sarà facile dimenticare. Era in un momento in cui stavo giocando poco, arriva così un gol al 90' che fa esplodere lo stadio. Sono rimasto senza parole. Sono tornato a casa e ho trovato delle lettere sulla porta, dei messaggi di ringraziamento. Ero molto felice ed orgoglioso".

Sull'Europa League: "Resta un obiettivo per noi. Ora però ci concentriamo su campionato e Coppa Italia, che sono più imminenti, poi quando arriverà l'Europa League parleremo anche di questa competizione".

Sui giovani azzurri: "Ounas sta trovando tanto spazio quest'anno, sono felice per lui perché è un bravo ragazzo e un giocatore forte. Degli altri non posso dire nulla. Zielinski, ad esempio, è un fuoriclasse. Di Fabian ne ho già parlato prima".

Sui compagni: "Andiamo tutti d'accordo, ma sono più legato a Ounas".

Sui tifosi: "Sono calorosi, non è come le altre città. Fa piacere, fino ad un certo punto, ma è sempre positivo che i tifosi stiano così vicini ai calciatori"

Sul debutto con la Guinea: "Non ero molto sicuro della cosa, ma quando sono arrivato all'aeroporto mi hanno accolto come un re. Ho trovato 4.000 persone ad attendermi. Da lì ho capito di non aver sbagliato a giocare con il mio Paese, il cuore mi ha detto di tornare a casa".