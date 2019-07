Diawara-Roma, il saluto del Napoli: "Grazie per l'impegno in questi 3 anni"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Contemporaneamente alla Roma, anche il Napoli ha ufficializzato il passaggio di Amadou Diawara in maglia giallorossa. Questo il tweet con il saluto del club di De Laurentiis al giocatore: "La Società ringrazia Amadou per l'impegno profuso in questi 3 anni con la maglia azzurra".