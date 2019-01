Diawara tra mercato e rischio svalutazione per il Napoli. A meno di un addio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La vecchia regola non scritta ma ben nota del calciomercato che spiega di come 'un calciatore con poco minutaggio vede abbassare il prezzo del suo cartellino' è ovvia. Se da una parte bastano pochi gol per valere cifre astronomiche, dall'altra finire in panchina piuttosto che titolare non intacca certo il valore assoluto del calciatore, nel caso specifico Amadou Diawara, ma inficia sul possibile prezzo di vendita. E' quel che sta accadendo in queste ore al Napoli, alle prese con richieste importanti per il mediano, prezzi a cui nessuno per adesso sta arrivando. Il perché è una semplice legge del mercato, che vale in ogni piazza del globo: le società offerenti, tendono a offrire sempre meno, man mano che il rapporto gare giocate dalla squadra-minuti giocati dal calciatori si allarga. Diawara ha pretendenti importanti in Europa, offerte da club che ha valutato ma non lo convincono e altri apprezzamenti. Gli stessi di quando era titolare o pedina importantissima per Maurizio Sarri. Per questo il ragazzo non vuole scendere di livello, a Napoli gioca per Ancelotti e in un club dall'assoluto prestigio. Però per gli azzurri c'è il rischio che le offerte continuino a latitare, ancora di più, col passare delle settimane, ora e soprattutto in estate. Bournemouth e Wolverhampton sono i club che hanno sondato il terreno in Inghilterra, in Spagna si sono fatte sentire società importanti e non sono da escludere ulteriori manifestazioni nei prossimi giorni. Però la regola non scritta è chiara: il rischio che il prezzo di Diawara scenda ancora per il Napoli è alto. A meno che gli azzurri non decidano di salutarlo.