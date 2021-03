Diaz, assist e buona prova con la Spagna U21: "Ma ho avuto un piccolo fastidio prima del match"

vedi letture

Tra i protagonisti della vittoria di ieri della Spagna Under 21 con un assist e tante giocate preziose, l'attaccante del Milan Brahim Diaz ha analizzato così il successo contro la Slovenia agli Europei di categoria: "Ho accusato un piccolo fastidio prima della partita, ma l'abbiamo trattato e alla fine ho giocato. Sto bene, anche se sono stanco. Siamo stati tutti concentrati e abbiamo ottenuto quello che volevamo. Nel frattempo l'Italia ha pareggiato, ma non sottovalutiamola: gli azzurrini hanno giocatori di grande talento", le sue parole riportate dai canali ufficiali della Rojita anche in vista della gara di sabato con l'Italia.

Spera nella convocazione in Nazionale maggiore?

"Attualmente sono molto contento di essere stato chiamato dall'Under 21 e darò il massimo in ogni partita. Quando mi metto gli scarpini ed entro in campo sono felice, il resto non conta".