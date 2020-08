Diaz ha scelto il Milan: prestito con diritto di riscatto, può arrivare la prossima settimana

Sandro Tonali ma non solo. Il Milan sta lavorando anche su un altro giovane talento, lo spagnolo Brahim Diaz, jolly offensivo di proprietà del Real Madrid. La trattativa è in fase avanzata: il giocatore, infatti, come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è atteso in Italia già per la prossima settimana.

La formula - I Blancos lo hanno pagato 17 milioni di euro nel gennaio 2019, ora sono pronti a cederlo ma mantenendo un diritto di riacquisto. Perché Zidane crede molto nelle potenzialità del ragazzo, giocatore duttile in grado di ricoprire più ruoli in attacco. Si tratta, dunque, di un affare in stile Morata-Juve, con il Milan pronto a prelevarlo in prestito con diritto di riscatto (ancora incerta la cifra).

Visite mediche - Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, Brahim Diaz aveva un buon numero di offerte, ma ha scelto Milano: le visite mediche potrebbero essere fissate già nella prossima settimana. Il classe ’99 completerà il reparto offensivo milanista, che ha appena ritrovato Ibrahimovic.