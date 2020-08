Dica 33. Lukaku a -1 dalla prima di Ronaldo. E l'Inter del Fenomeno vinse la Coppa UEFA

vedi letture

E sono 33. Con la doppietta siglata questa sera nel 5-0 dell’Inter allo Shakhtar Donetsk, Romelu Lukaku si porta a 33 gol realizzati in questa stagione. Oltre ad aver migliorato nettamente il proprio record personale, il centravanti belga punta a un monumento come Ronaldo, che alla sua prima stagione in nerazzurro arrivò a 34 reti realizzate. E le analogie, se tutto andrà bene, potrebbero non finire qui: in quell’annata, infatti, il Fenomeno contribuì alla vittoria della Coppa UEFA.