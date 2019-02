Diciannove giornate dopo, il Parma si specchia negli stessi problemi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

3-0 all'andata, 0-4 all'andata. Al di là dell'errore di Biabiany, che ha regalato linfa ad una squadra che sembrava essersi accontenta del doppio vantaggio, il Parma non può che recriminare sui propri errori dopo il secondo pesantissimo ko dell'anno contro gli azzurri, alla terza sconfitta di fila in casa e dopo il critico ko di Cagliari, dove i crociati conducevano fino a venti minuti dalla fine. Come diciannove giornate fa, un primo tempo con scarsa concentrazione e la mancanza di spirito di sacrificio fatta notare anche da D'Aversa dopo l'inopinato ko di Cagliari, hanno messo subito in discesa la partita per il Napoli, che non aveva certo bisogno di favori.

Un calo mentale che deve preoccupare, sebbene la classifica resti ampiamente positiva, anche dopo tre sconfitte di fila. Dire che in fondo la classifica non corrono è un pallido eufemismo, tanto che i punti di vantaggio sulla zona della squadra di D'Aversa sono a tutt'oggi in doppia cifra, quelli sul quart'ultimo posto dell'Empoli comunque otto. Ai crociati sembra però mancare il mordente che aveva caratterizzato almeno una quindicina di sorprendenti giornate del girone d'andata. A settembre il ko esterno di Napoli diede il la a due fondamentali vittorie, in casa contro l'Empoli e poi a Genova. Adesso i crociati dovranno ritrovare motivazioni e spirito per ripartire in casa toscana.