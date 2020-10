Diciannove minuti e il ko per Chiellini. Dopo una Champions saltata, l'ultima contro Morata

Solo diciannove minuti in campo per Giorgio Chiellini a Kiev contro la Dinamo. Poi infortunio muscolare che ha costretto il 3 e capitano della Juventus a uscire, il livornese ha lasciato posto a Merih Demiral. Chiellini è reduce dal lunghissimo stop che lo ha costretto a saltare tutta la scorsa Champions, non è stato parte neanche del doppio quarto di finale contro l'Ajax (di Matthijs de Ligt) dell'aprile del 2019. L'ultima in Europa per Chiellini risaliva al 3-0, da capitano, dello Stadium contro l'Atletico Madrid del 12 marzo. Contro Alvaro Morata.