Diciotto falli, un giallo e il gol di Morata senza sbavature: Grinfeld promosso per Ferencvaros-Juventus

vedi letture

Direzione arbitrale tutto sommato facile, seppure nel match non difficile di Budapest, per l’israeliano Orel Grinfeld. Il Corriere dello Sport premia il direttore di gara con un 6,5. Nessun episodio particolare nelle aree, partita sempre sotto controllo, chiusa con appena 18 falli fischiati e un solo cartellino giallo. E’ regolare la prima rete realizzata da Morata ad inizio partita: al momento del passaggio in verticale di Bonucci per Cuadrado, quest’ultimo è tenuto in gioco da ben tre giocatori. Rischioso l’intervento di Botka (che sarà anche l’unico ammonito del match) su Cuadrado in area: il giocatore del Ferencvaros entra in scivolata, tocca forse il pallone, il colombiano va giù pure con un movimento strano, poco per un rigore.