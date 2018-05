Dieci, cento, mille Gavillucci

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Finalmente un arbitro che non fa orecchie da mercante. Arriva a fine campionato, certo, ma è più di una magra consolazione. Perché l'impressione è che soprattutto in questa stagione la situazione sia sfuggita di mano. "Vesuvio lavali col fuoco", ovunque e comunque. Cori cantati sempre più spesso anche negli stadi in cui il Napoli nemmeno c'era. Un'assurdità.

Anche ieri sera al Ferraris è stato così, prima e dopo la linguaccia (evitabile) di Arkadiusz Milik, ma questa volta il direttore di gara Claudio Gavillucci, dopo aver intimato più volte di sospendere la partita a causa di questi cori, ha realmente sospeso il match Sampdoria-Napoli per un paio di minuti. Ristabilendo un clima di normalità anche grazie alla lucidità di Massimo Ferrero, bravo a scendere sul terreno di gioco per sedare gli animi.

Non è l'unico coro da condannare, ma quello che più ha diviso in questa Serie A, alimentando astio e sindromi di accerchiamento. Un coro becero, che inneggia alla distruzione di un popolo e di una città, che troppo spesso vien etichettato come normale ilarità da stadio. Ma se le parole sono importanti bisogna prenderne atto e ribadire una volta di più che non è così, che siamo ben oltre lo sfottò e le schermaglie sportive. Questi sono cori razzisti che vanno trattati come tali e non vanno tollerati, proprio come fatto ieri sera da Gavillucci.