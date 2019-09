Dieci gol subiti in 4 gare: il punto debole del Lecce è già chiaro

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Difesa troppo ballerina. Altri quattro gol subiti, dopo il poker di reti incassate nel match d'esordio contro l'Inter. Anche quest'oggi, contro una delle squadre più forti del campionato, il Lecce ha messo in mostra tutti i suoi limiti difensivi. Sono dieci i gol fin qui subiti da una squadra che dopo quattro turni ha già la peggiore difesa del campionato con una media di 2.5 reti subite a partita.

Si può migliorare, si deve migliorare. Però anche oggi al Via del Mare è apparso palese come, rispetto a centrocampo e attacco, il reparto arretrato abbia qualcosa in meno. Meno certezze e meno giocatori pronti per dare del tu a una categoria che ha pochi punti in comune col campionato cadetto. Indicazioni che stridono con quanto successo nelle ultime settimane di mercato, con Meluso e Sticchi Damiani concentrati unicamente sulla ciliegina sulla torta per completare l'attacco. E non preoccupati di una difesa che, in questo avvio di stagione, è sembrato il vero tallone d'Achille della squadra.

