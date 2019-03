Dieci punti in quattro gare e poi il nulla. I tre mesi da incubo di Iachini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giuseppe Iachini non è più l'allenatore dell'Empoli. Manca solo l'ufficialità, ma il tecnico dirà addio dopo 16 punti in 16 partite, una media di oltre uno a partita che, a fine stagione, significherebbe salvezza. In generale molto meglio del predecessore Aurelio Andreazzoli - 5 in 11 - tranne per il trend: prendendo in esame le ultime dodici di campionato i ruolini sono molto simili, visto che l'impatto di Iachini con la piazza fu straordinario, con tre vittorie e un pari nel mese che va dall'11 novembre al 9 dicembre, con una straordinaria rimonta contro l'Atalanta da 0-2 a 3-2, al Castellani.

Sembrava dovesse essere un altro Empoli, trascinato dai gol di Caputo, dalla vena di La Gumina (stagione praticamente finita per lui, rimarrà infortunato due mesi) oltre alle capacità di Zajc, Krunic e Bennacer. Poi lo sloveno ha salutato, direzione Fenerbahce, le sconfitte sono diventate abitudine e il Bologna - complice il cambio di allenatore - si è pericolosamente avvicinato. Un solo punto di distanza e, alle porte, la sfida con il Frosinone, assolutamente da non fallire. Per questo, probabilmente, serviva uno scossone e cercare di riportare la barra dritta.

Certo è che l'esonero arriva dopo una partita segnata dalle polemiche per il gol annullato proprio a Krunic, causa fallo di mani di Oberlin. Un contatto veniale, anche per via della distanza ravvicinata. Difficile fare meglio di così, in trasferta. Ma una sola vittoria nelle ultime dodici partite rischiava di portare, un'altra volta, l'Empoli verso il baratro della Serie B.