Diego contro Cristiano. Da Villarreal-Manchester, Godin-Ronaldo è una sfida eterna

Ancora tu, ma non dovevamo vederci più? Una sfida eterna, che tocca ora la quarta gara con maglie diverse per due che si sono scontrati per oltre un decennio in quel di Madrid e che domani si ritrovano ancora. Diego Godin contro Cristiano Ronaldo, ma non è più Atletico contro Real. Il bilancio fin qui? Quasi in perfetta parità: 32 gare complessive, 12 vittorie per il portoghese, 10 per l'uruguaiano e 10 pareggi. Il primo confronto? Un Manchester United-Villarreal del 2008. L'ultimo, nell'andata dello scorso campionato tra Inter e Juventus, finita 2-1 per i bianconeri a Milano mentre nel ritorno l'ex Caudillo dei Colchoneros era in panchina.

22 reti Uno score formidabile quello di CR7 contro Godin, ora simbolo e icona della retroguardia del club di Tommaso Giulini. Se consideriamo "difensore contro attaccante", questa sfida equivale quella tra Sergio Ramos e Lionel Messi. Il bilancio quasi pari pende però ancor più dalla parte di CR7 in quanto a prestigio, se consideriamo le finali europee e anche la tripletta contro l'Atletico di Cristiano in Champions.