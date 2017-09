Diego Costa, 50 milioni di motivi per non allenarsi più

© foto di Imago/Image Sport

Diego Costa è stato escluso dalla lista della Champions League del Chelsea. Una scelta per due motivi: la prima è che l'ispanobrasiliano non si sta allenando oramai da mesi, lasciando i Blues solo con Batsuahy e Morata per il ruolo di centravanti. E poi perché, litigio con Conte a parte, a gennaio il Chelsea può inserire un calciatore in più senza dover utilizzare uno dei cambi previsti - sono due - dalla rigorosa lista UEFA.

Diego Costa rimane un mistero, anche perché Conte sperava di recuperarlo e farlo tornare ad allenare dopo la chiusura del mercato estivo. L'Atletico Madrid vorrebbe riportarlo in Castilla, nel nuovo stadio Wanda Metropolitano, ma non aveva nessuna intenzione di pagargli l'ingaggio sin da luglio potendolo utilizzare solamente da gennaio causa blocco dei possibili trasferimenti.

In tutto questo c'è il Chelsea che rimane senza un attaccante e con una situazione che non rende assolutamente felici i dirigenti. Tanto da pensare a una possibile causa da 50 milioni di sterline, guarda caso la richiesta all'Atletico Madrid, per inadempienze. Insomma, il caso Diego Costa è solamente all'inizio, seppur sia iniziato oramai da tre mesi.