Diego Costa piace a Roma e Napoli. L'Atlético valuta se cederlo subito

As di oggi fa il punto sul futuro di Diego Costa. L'attaccante dell'Atlético Madrid, 32 anni, è in scadenza di contratto nel 2021 e la sua esperienza-bis con i colchoneros non sta andando come si sperava. In questa stagione solo 19 presenze, la miseria di 2 gol e un'ernia del disco che lo ha tenuto fuori 4 mesi. Napoli e Roma sono interessate, l'Atlético deve valutare se cercare di monetizzare il più possibile (nel 2018 fu acquistato per 65 milioni) o rispettare l'accordo contrattuale per poi perderlo a parametro zero. Oltre alle due squadre italiane citate, sul brasiliano naturalizzato spagnolo ci sono Flamengo e Al-Rayyan, squadra qatariota.