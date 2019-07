Diego Godin, dalla Juve all'Inter in poco più di sei mesi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

C'è stato un momento, nella scorsa estate, che Diego Godin poteva diventare un nuovo giocatore della Juventus. Sul tavolo c'erano due offerte, quella del prolungamento con l'Atletico Madrid - il cui contratto scadeva nel 2019 - e l'opportunità di arrivare in bianconero, facendo coppia con Giorgio Chiellini. Peccato che solamente un mese prima, da capitano Colchonero, aveva convinto Antoine Griezmann a rimanere per un altro anno, sperando di riuscire a vincere la Champions League persa due volte in finale.

NO ALLO UNITED - Dopo qualche giorno di attesa, nonostante un principio di accordo, la Juventus decideva di virare su Leonardo Bonucci, trovando pure una plusvalenza con la cessione in prestito di Mattia Caldara. A quel punto era ovvio che Godin non potesse più arrivare. Nella prima settimana di agosto lo United aveva proposto un'offerta da 8 milioni annui - più i 20 milioni di clausola rescissoria ai biancorossi - ma lo stopper aveva rifiutato per poi decidere il proprio futuro più avanti.

TRIENNALE RICCO - Così, in scadenza contrattuale, Godin ha deciso di scegliere l'Inter a inizio gennaio. Un triennale da 6 milioni di euro annui, più un ricco incentivo alla firma, intorno ai 5 milioni di euro. Così a fine gennaio, con Paco Casal a Milano, era stato sancito il suo arrivo, rimasto nel limbo fino a oggi, primo giorno di mercato uffiicale.