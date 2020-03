Diego Milito: "Lautaro Martinez straordinario. Sta crescendo con costanza e ciò mi rende felice"

Diego Milito, ex attaccante dell'Inter e oggi segretario tecnico del Racing Club de Avellaneda, ha commentato così la crescita esponenziale in maglia nerazzurra del prodotto del settore giovanile de La Academia, Lautaro Martinez: "Gli ho scritto per sapere come stesse in questi giorni, abbiamo un grande rapporto. L'ho visto crescere, si allenava con noi al Racing in prima squadra già nel 2014. Mi fa felice vedere la sua crescita costante, il suo presente. È un ragazzo straordinario, un prodotto della nostra cantera come De Paul e Musso", le sue parole nel corso della diretta Instagram di ESPN.

Non è mancato, poi, neanche un ricordo sullo storico Triplete nerazzurro dell'era Mourinho: "Fu fenomenale, Mourinho è uno dei migliori tecnici in assoluto. Ho appreso tanto da lui in un solo anno, soprattutto dal punto di vista della gestione del gruppo. Avrei molti aneddoti da raccontare su quella che è stata una delle migliori stagioni della storia dell'Inter e anche ovviamente della mia carriera".