© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il sergente Paulo Fonseca è entrato in azione. Il punto lo fa Il Corriere dello Sport oggi in edicola, con la società che ha deciso, come confermato anche dal nuovo CEO, Guido Fienga, che "non c'è organizzazione senza disciplina". Così ci sarà rigida applicazione del codice etico, per far regnare l'ordine a Trigoria.

Dieta, stipendi e social Solo giocatori motivati, nessun commento agli arbitraggi, nessun atteggiamento alla Nainggolan, spiega il giornale. Poi dieta monitorata dalla Nutrition Station, attenzione ai messaggi social dei giocatori e un tetto agli stipendi: nessun rinnovo importante a chi non ha giocato ancora in A ma contratti lunghi per non farli arrivare a scadenza.