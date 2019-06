Dietrofront Inzaghi, si riavvicina alla Lazio dopo i contatti con Tare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Inzaghi vicino al rinnovo di contratto con la Lazio con robusto aumento d'ingaggio. Lo riporta 'Lalaziosiamonoi.it', che parla di contatti decisivi tra l'allenatore e il ds Igli Tare per ricucire lo strappo degli ultimi giorni.

Mediazione firmata Igli Tare - L'opera di persuasione del dirigente albanese sta producendo i suoi frutti: a Inzaghi il ds ha fatto intendere che il progetto non si fermerà, che l’obiettivo della società è quella di crescere e che se anche dovesse partire un big allora verrà rimpiazzato in modo adeguato. A questo aspetto, c'è da aggiungere la decisione della Juventus di puntare su altri profili e non su Inzaghi, adesso più convinto di restare.

Possibile summit già domani - Possibile incontro, a questo punto, già nella giornata di domani. Un summit a cui parteciperà anche Lotito che dovrebbe mettere la parola fine a questa vicenda e sancire il prosieguo del matrimonio tra Simone e la Lazio.