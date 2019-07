© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sembrava destinato a salutare il Milan, ora Patrick Cutrone potrebbe restare in rossonero per essere protagonista. La Gazzetta dello Sport scrive che il club meneghino sembra aver deciso di trattenere l'attaccante, in quanto ieri la dirigenza ha preso coscienza della situazione e optato per la permanenza del ragazzo.

Il ripensamento è di natura tecnica. Il giudizio di Marco Giampaolo sarà quello definitivo, ma la società ha fatto la sua parte. Il sistema a due punte dell'allenatore ex Sampdoria potrà raddoppiare anche i possibili spazi d’utilizzo. Sempre che non sia Cutrone a esprimere la volontà di imporsi come titolare altrove: Torino e Sassuolo restano in agguato.