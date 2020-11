Difesa a tre o a quattro, il (nuovo?) ruolo di Ribery: le idee dietro la Fiorentina di Prandelli

La storia della Fiorentina ha compiuto il decorso atteso, con Cesare Prandelli che ha preso il posto di Iachini in panchina. Nuova guida tecnica, nuove idee: ormai da inizio settimana nell'ambiente viola si stanno sprecando le ipotesi su come potrebbe giocare la squadra nel Prandelli 2.0, e nell'arco di pochi giorni si sono già sommate tre o quattro ipotesi diverse tra loro. In attesa della riprova del campo, tra la conferenza stampa e i segnali che arrivano dai primi allenamenti, ecco alcuni dei temi tattici sui quali insisterà con maggior decisione il nuovo allenatore.

Difesa a tre o a quattro? - In ordine di schieramento, impossibile non cominciare dalla difesa. Se per Iachini la retroguardia a tre, ma soprattutto il 3-5-2, era una sorta di Bibbia, lo stesso non vale invece per Prandelli. Che comunque a Genova, la sua ultima esperienza, aveva adottato proprio quel modulo. Le indiscrezioni più rilevanti raccontano della volontà di passare a quattro dietro: Lirola e Biraghi sarebbero i due terzini, entrambi con licenza di spingere, mentre la coppia centrale senza alcun dubbio sarebbe Milenkovic-Pezzella, con l'assenza del capitano che sarebbe tamponata da uno tra il connazionale Martinez Quarta o Caceres.

Amrabat non farà il regista - Un'altra certezza è che Amrabat non sarà utilizzato da regista. L'aveva detto nelle vesti da opinionista, e l'ha ribadito: il marocchino è una formidabile mezzala, e come tale sarà utilizzato. Tutt'al più, qualora lo schieramento dovesse essere un 3-4 o un 4-2 fino alla cintola, una spalla perfetta per un altro centrocampista deputato alla costruzione: quest'ultimo dovrebbe essere Pulgar, ma occhio anche a Duncan. In caso di centrocampo a tre, invece, spazio anche alla qualità di mezzali offensive come Castrovilli e Bonaventura, anche se l'ex Milan potrebbe finire persino avanzato.

Tridente corto e il ruolo di Ribery - Sì, perché se si dovesse assistere all'utilizzo di un tridente classico (un centravanti e due laterali, senza voler considerare la presenza o meno di un trequartista) ecco che Bonaventura potrebbe far comodo per ingrassare un reparto, quello dei laterali - o adattati tali - che a oggi sembra un po' corto numericamente visto che ha al suo interno solo Kouame oltre ai due mostri sacri Callejon e Ribery. Proprio il francese ex Bayern potrebbe reinventarsi a quasi quarant'anni, vista l'idea che sta circolando di un suo nuovo ruolo da regista offensivo sulla trequarti centrale, da creatore di trame sempre nel vivo. Certo, in caso di un 4-3-1-2 sarebbe a quel punto da trovare una sistemazione all'altro veterano, l'ex Napoli che con Iachini ha fatto capire di essere molto meglio in fascia che centralmente. Senza parlare poi della scelta del centravanti, che dovrebbe essere limitata ai soli Vlahovic e Cutrone, visto che - l'ha detto Prandelli stesso - Kouame è da considerare una seconda punta. Una delle tante situazioni sulle quali Prandelli dovrà lavorare per trovare una quadra fin qui mancata.