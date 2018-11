Difesa colabrodo, attacco sterile: missione impossibile per Ventura?

Chievo-Sassuolo 0-2 (42' Di Francesco, 94' aut. Giaccherini)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due gol fatti e nove subiti, tre ko in tre partite. Gian Piero Ventura è davvero l'uomo giusto per salvare il ChievoVerona? Contro il Sassuolo, oggi pomeriggio al Bentegodi, non sono bastati infatti neanche i primi sprazzi del classico gioco del tecnico. Tanto possesso palla e imbeccate (mancate) a lanciare gli attaccanti. Birsa e Giaccherini hanno lasciato troppo solo Stepinski, incapace forse a soli 23 anni di reggere il peso offensivo di una squadra obbligata quanto prima a far punti per scacciare l'incubo retrocessione. Invece, quel -1 in classifica resta ancora lì, pesantissimo dopo undici giornate di campionato. Un macigno a livello mentale, che non può non incidere sull'umore di Rossettini e compagni.

Non bastano neanche i miracoli di Sorrentino, anche oggi provvidenziale nel finale su un gran tiro da distanza ravvicinata di Berardi, ma punito dalla sorte con lo sciagurato autogol di Giaccherini. Questo Chievo concede tanto e, soprattutto, costruisce poco. Lo dimostra il fatto che le due partite con meno tiri dei gialloblù in questo campionato siano state proprio con Ventura in panchina (tre con l’Atalanta e cinque col Sassuolo). Statistiche a dir poco allarmanti. Serve una registrata tattica, oltre a una scossa psicologica. Altrimenti, di questo passo, sarà Serie B.