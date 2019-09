Difesa da registrare, da Zeman la Roma non subiva così tanti gol

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla vigilia del match d’esordio in Europa League contro l’Istanbul Basaksehir, la Roma continua a lavorare sulle criticità emerse in questo avvio di stagione. Su tutte la difesa è sicuramente il tema che più tocca Fonseca. Che il gioco del portoghese sia offensivo è risaputo e sui social, dopo le prime uscite ufficiali, è stato ribattezzato “Zdenek Fonseca”. L’ex Shakhtar sta imparando a conoscere la Serie A, adattando il suo calcio, ma mantenendone saldi i principi. La prima accortezza tattica ha toccato i terzini. Se nei primissimi test salivano entrambi, ora c’è maggiore alternanza con un esterno bloccato e uno più di spinta. La Roma poi aspetta di avere a disposizione anche tutti gli interpreti. I guai muscolari terranno lontano dai campi Zappacosta fino alla prossima sosta per le Nazionali, mentre a Trigoria contano di avere Smalling al 100% contro il Bologna nella prima trasferta della stagione.

NUMERI - In attesa di questi rinforzi, Fonseca deve comunque fare i conti con dei dati preoccupanti per quel che riguarda la difesa. La Roma nelle prime tre gare di campionato ha subito 6 gol per una media di 2 a partita. Una partenza così non si registrava dai tempi di Zeman nella stagione 2012-13. Negli ultimi dieci anni, invece, solo una volta ha fatto peggio. Fu l’anno dell’esonero di Ranieri e l’avvicendamento con Montella, il preludio al passaggio di proprietà dai Sensi agli americani. In quella stagione (2010-11) furono 7 le reti incassate dai giallorossi nelle prime tre giornate. Oggi il trend è di poco più basso, ma accende comunque un campanello d’allarme a Trigoria. Soprattuto in considerazione del fatto che il problema si trascina dalla preparazione estiva. Nelle amichevoli con Perugia, Lille, Athletic, Real e Arezzo, la squadra di Fonseca ha subito 8 gol in 5 partite, senza mai far registrare un clean sheet. Un problema strutturale al quale Fonseca vuole porre rimedio, magari già a partire da domani così anche i più maliziosi potranno levarli l’appellativo di “zemaniano”.