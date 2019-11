Difesa impeccabile, Veloso faro del Verona: i voti di TMW

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Hellas Verona-Brescia 2-1 (50' Salcedo, 82' Pessina, 85' Balotelli)

Silvestri 6 - Sul gol di Balotelli ha poche colpe. Non commette errori particolari, porta a casa la prestazione pur non mantenendo la porta inviolata

Rrahmani 6,5 - Colpito duro a metà del primo tempo, stringe i denti e chiude un'altra buona prestazione. Decisivo il suo salvataggio sulla linea su Bisoli nel primo tempo.

Kumbulla sv - . (dal 16' Dawidowicz 6 - Entra a freddo ma si fa trovare pronto. Aggressivo quanto basta per non eccedere).

Empereur 6 - A inizio partita sbaglia l'uscita su Bisoli e prende un giallo che rischia di pesare. Invece gioca con personalità e chiude spesso e bene sugli attaccanti bresciani, crescendo in rendimento nella ripresa quando Balotelli e compagni spingono.

Faraoni 6 - Prestazione meno appariscente del solito, ma fatta di grande sostanza. Corre avanti e indietro su un campo reso pesante dalla pioggia caduta e alla fine il suo lavoro è importante per le sorti del risultato.

Veloso 6,5 - Altra ottima prestazione del capitano scaligero. Personalità e tanta qualità in mezzo al campo ad ogni tocco del pallone. Come dimostra il perfetto assist su corner per il gol di Salcedo. (dal 54' Pessina 7 - Entra alla grande in partita. Prima interrompendo un paio di azioni pericolose del Brescia, poi segnando la rete del momentaneo 2-0 che al 90' risulterà decisiva).

Amrabat 6,5 - Mette in scena un duello rusticano con Romulo. Un po' più di confusione rispetto al solito, con qualche errore di appoggio di troppo. Ma il suo dinamismo e la sua cattiveria agonistica sono fondamentali in questo Verona.

Lazovic 6 - Spinge tanto, non sempre con lucidità. Ma regala un apporto comunque positivo in entrambe le fasi di gioco. Nella ripresa ottime un paio di chiusure difensive.

Verre 5,5 - Galleggia fra centrocampo e attacco, senza però mai trovare lo spunto giusto. Nella ripresa cestina una clamorosa palla gol che andava certamente sfruttata meglio.

Zaccagni 6,5 - Corsa, tanta. E qualità diffusa nell'arco dei 90'. Gioca una prestazione convincente, facendosi vedere spesso e bene in zona gol. Bravo sull'assist a Pessina in occasione del 2-0.

Salcedo 7 - Il primo gol in Serie A non si scorda mai. Soprattutto se arriva dopo una buona prestazione a livello generale. Bello lo stacco in occasione della rete che permette ai suoi di passare in vantaggio. (dal 73' Stepinski 5,5 - Entra per dare peso all'attacco scaligero e tenere su qualche pallone. Spreca clamorosamente un contropiede 4 contro 2 che rischia di costare caro a fine partita).