Difesa incerta, attacco inconsistente. Cagliari, i voti di TMW

CAGLIARI-MILAN 0-2 - 46' Leao, 64' Ibrahimovic

Olsen 6 - Molto bene nel primo tempo quando risponde alle conclusioni di Theo Hernandez e Ibrahimovic, non irreprensibile sullo 0-2 col tiro dello svedese non forte e nemmeno imparabile.

Faragò 5 - Theo Hernandez non affonda troppo, ma il giusto per fare male, vedi rete dello 0-2. Prova a farsi vedere davanti senza incidere.

Pisacane 5.5 - Sfortunato nella deviazione sul tiro di Leao, affonda nel finale con la crescita di Ibra.

Klavan 5 - Sul gol di Leao ha le sue colpe. Da lì la partita prende la direzione favorevole al Milan.

Pellegrini 6 - Un buon primo tempo con traversoni pericolosi e intraprendenza. Non regge il ritmo e cala nella ripresa.

Nandez 6 - Geniale intuizione nel primo tempo quando quasi beffa Donnarumma. Solita grinta e qualità. (Dal 75' Ionita sv).

Cigarini 5.5 - L'ammonizione lo condiziona, arriva in ritardo in occasione di Ibrahimovic rovinando una buona prestazione.

Rog 6 - Fisicità e qualità. Uno degli ultimi a mollare, cercando anche di suonare la carica in avanti. (Dal 76' Castro sv).

Nainggolan 5 - Un discreto primo tempo con alcuni suggerimenti notevoli, ma quando il Milan apre le danze non riesce a prendere per mano la squadra, affondando insieme ai compagni.

Simeone 5 - Non vede la porta, non impegna mai Donnarumma. (Dal 69' Cerri 5.5 - Entra a partita compromessa, non incide).

Joao Pedro 5 - Come il compagno di reparto, con l'aggravante di non metterlo mai nelle condizioni di essere pericoloso.