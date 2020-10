Difesa più sicura con Bastoni? Conte: "Conosce tempi e movimenti. Diamo tempo a Kolarov"

Nel corso dell'intervento a Sky Sport, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato anche del rendimento difensivo della sua squadra con Bastoni al posto di Kolarov: "Bastoni ha lavorato un anno con noi e sa perfettamente i tempi di accorciamento e di pressione, quando aggrediamo le squadre in avanti. Bisogna dare tempo ai nuovi arrivati, come Kolarov. Ha fatto bene in quella posizione, ma non ci abbiamo lavorato tanto. Noi abbiamo ripreso dopo 10 giorni, con alcuni giocatori nuovi. E' inevitabile provare e riprovare in allenamento situazioni in entrambe le fasi e provarle anche nelle amichevoli. Stiamo provando in gare ufficiali delle situazioni che normalmente devono essere provate in un mese di ritiro. E' inevitabile che Bastoni conosca meglio determinate situazioni rispetto a Kolarov. Io sono contento di Aleksander, perché ha portato esperienza e qualità e può giocare sull'esterno. Ranocchia oggi ha fatto una grandissima partita, così come Darmian. Andrea non giocava da tanto, sembrava che dovesse andar via. E' la dimostrazione che quando si lavora e si è seri si ottengono risultati".