Difesa ritrovata, Barella e Lukaku. Gli intoccabili nell'Inter di Antonio Conte

E ora un altro successo in Europa. Anche perché altrimenti il cammino in Champions subirebbe delle complicazioni mica da ridere. L'Inter ha battuto il Genoa dominando anche quanto a organizzazione e solidità, non prendere gol è stato molto importante ai fini della quadratura e della maturazione tattica. Serve solo dare continuità contro una squadra che sì ha battuto il Real Madrid, ma che i nerazzurri hanno demolito appena qualche mese fa in Europa League e che, al momento, in patria non brilla certo come al solito. Fattibile, anzi di più. Non vuol dire sottovalutare l'avversario e non considerare ogni dettaglio, casomai significa non lasciare nulla al caso con la consapevolezza che vincere a Kiev contro lo Shakhtar Donetsk è già necessario ai fini del passaggio del turno. Antonio Conte può contare su alcuni elementi irrinunciabili e difficilmente sostituibili: tra gli altri, spiccano Bastoni, Barella e Lukaku. La mancanza del primo nella retroguardia nerazzurra si è fatta sentire parecchio: Ranocchia resta una valida alternativa, ma l'ex Atalanta con de Vrij e D'Ambrosio compone il trio difensivo definitivo. L'ingresso in campo a Genova del secondo ha stravolto ritmo e dinamismo nel finale di partita, spianando la strada verso i tre punti. Il peso realizzativo del terzo è infine schiacciante: Romelu è una sentenza vera. Da loro si torna in Europa con l'obiettivo di centrare il massimo risultato. Con loro, il popolo nerazzurro, è certamente più sereno e ottimista. A loro, Conte, riserverà sempre un posto speciale nel c(u)ore della sua creatura.