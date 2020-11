Difese in emergenza. Atalanta e Liverpool segnano e subiscono moltissimo

Da una parte mancheranno Gosens, Caldara e De Roon. Dall'altra Van Dijk, Oxlade-Chamberlain e Fabinho, più Thiago Alcantara in dubbio, mentre Matip e Keita sono tornati ad allenarsi solamente nelle ultime ore. Atalanta e Liverpool si leccano le ferite, dopo i tantissimi problemi medici delle ultime settimane. I nerazzurri hanno recuperato fortunatamente Hateboer e Romero, usciti malconci dopo il Crotone, così come Toloi. Per Klopp c'è una difesa completamente da reinventare.

QUATTRO DIFENSORI, MA MANCA IL CENTRALE DI CENTROCAMPO - Gosens out è una bella tegola, anche se Mojica ha già nelle gambe parecchi minuti giocati, pur senza un grande contributo. In compenso l'unico fuori dietro è Caldara, fermo da inizio ottobre e che rientrerà solamente fra un paio di mesi. Davanti il pienone, mentre in mezzo il grande assente è De Roon: l'olandese non ha un vero e proprio ricambio, per caratteristiche, a meno che non venga reinventato Pessina che, nell'ultima stagione, ha galleggiato più sulla linea dei trequartisti con Juric al Verona, più che a metà campo.

QUATTRO ATTACCANTI E UNA NUOVA IDENTITÀ - Dall'altra parte Klopp ha inventato un nuovo modo di attaccare, vista la contemporanea presenza di Firmino, Salah e Mané, intoccabili, ma anche Shaqiri, Diogo Jota e Origi. Così spesso oltre al 4-3-3 c'è anche un 4-2-3-1 con Wijnaldum che qualche volta si sposta nella batteria dei trequartisti, altre volte si accomoda a metà con Henderson e fa inserire un altro attaccante. Dipende dall'avversario ma potrebbe essere un problema, come visto contro il Napoli nella sconfitta di due settimane fa per l'Atalanta.