Difetti a nudo: giornata di campionato impietosa per tanti

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una giornata senza maschere, in cui i difetti sono venuti a galla in maniera prorompente, lasciandosi alle spalle spunti di riflessione che potranno rappresentare argomento di valutazione ed approfondimento in una pausa magari fastidiosa per chi veleggia in vetta senza sosta, ma salvifica per chi arriva da ceffoni violenti. Il livido più vistoso è sul volto dell’Inter, espresso dal ghigno infastidito di uno Spalletti che non sopporta la sconfitta per sua stessa ammissione ma che non ha ancora trovato la ricetta per rendere solida ed affidabile la sua squadra. Mancanza di mentalità? Sicuramente, ma anche valutazioni da approfondire: il turnover esasperato non convince, e il potenziale di Lautaro Martinez forse meriterebbe di essere espresso sul rettangolo verde con più continuità. E’ stata una giornata complicata, ancora una volta, anche per Gonzalo Higuain. Campione e goleador, questo è certo, ma forse non fuoriclasse. Il carico delle aspettative sulle sue spalle è stato ancora una volta troppo pesante da sopportare, ed il Pipita ha vissuto una serata da incubo inaugurandola proprio nel momento in cui voleva far esplodere la sua sete di rivincita.

Ore di riflessione anche per Preziosi, soprattutto per la scelta controproducente di toccare una macchina che funzionava e che ora ha perso anche il propellente del suo motore Piatek, si cambia anche a Udine mentre chi non cambia mai è Ventura. Col senno di poi, non ne sentivamo davvero la mancanza.