Difficoltà per Jorginho: la Juventus va su Locatelli del Sassuolo. Lo chiede Sarri

E' Manuel Locatelli il nuovo nome indicato da Maurizio Sarri per rinforzare il centrocampo della Juventus. Le difficoltà nell'arrivare a Jorginho, spiega Sportmediaset, portano la Vecchia Signora ad andar forte sul 22enne ex Milan. Che già a gennaio era stato seguito dalla Juve. Il giocatore piace a tutti, la valutazione del Sassuolo che non vorrebbe farlo partire è di 30 milioni di euro almeno: la Juventus proverà ad abbassarla inserendo contropartite come Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista classe 2000 ora in prestito al Perugia.