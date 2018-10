Digiuno dal 19 settembre: Simeone paga la crisi ma non molla

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un digiuno che dura dal 19 settembre. E' questo il dato da cui parte il Corriere dello Sport -Stadio per parlare della situazione di Giovanni Simeone, a secco da 40 giorni, ma che aspetta la Roma (prossima avversaria dei viola, al Franchi) ai quali ha già segnato addirittura all'Olimpico. La panchina di Torino può avergli dato la scossa. La scelta di Pioli di tenerlo fuori dall'undici titolare "ha avuto effetti di un detonatore, capace di scatenare un'eruzione di orgoglio. Ha sì sbagliato il potenziale 1-2 a Torino, subentrato nella ripresa, ma spesso è stato fermato in ogni modo. E la risposta di Simeone è arrivata dai social "Mai mollare" ha scritto. D'altronde anche ad inizio 2018 è stato quasi tre mesi semza segnare poi fece 7 gol in 10 gare.