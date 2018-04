Digne vuole la Juve: ma dopo l'exploit romano la crescita s'è fermata

© foto di J.M.Colomo

Nell'estate del 2016, quando Lucas Digne lasciò la Roma per passare al Barcellona, in tanti erano convinti del fatto che i giallorossi avessero perso un potenziale top del ruolo. 42 presenze stagionali, 3 gol e 5 assist in fondo erano un bel bottino per un giocatore all'epoca neanche 23enne. E infatti il Barça non indugiò a sborsare 16,5 milioni per strapparlo al PSG. L'arrivo al Camp Nou doveva segnare la svolta definitiva della sua carriera, ma i fatti raccontano di una frenata nel suo percorso di sviluppo. Certo, davanti a lui c'è un certo Jordi Alba, ma dall'ex PSG era lecito aspettarsi di più viste le premesse. Con Luis Enrique le presenze in Liga sono state 17, un buon bottino considerando che si trattava della prima stagione blaugrana. Quest'anno invece, con Valverde al timone, i numeri si sono ridotti: in campionato sono 11 le presenze, la maggior parte delle quali a gara in corso. Il numero cresce considerando Copa del Rey e Champions (7 presenze totali), ma la sensazione è che in estate il suo futuro possa davvero essere lontano da Barcellona. E qua si inserisce la Juventus. L'entourage ha sondato il terreno coi bianconeri, ma la sensazione è che l'eventuale operazione possa andare in porto solo con la formula del prestito con diritto di riscatto. In questo modo i bianconeri avrebbero l'opportunità di valutare attentamente il francese e capire se le sue potenzialità reali sono quelle viste a Roma o quelle delle ultime due stagione al Camp Nou.