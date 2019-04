© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mitchell Dijks chiude i giochi al Dall'Ara, poco prima di lasciare il campo a Calabresi. Il terzino olandese si sovrappone benissimo sulla corsia mancina, riceve da Sansone e batte Sorrentino sul primo palo. Grande incursione, gol meritato per uno dei migliori in campo. Tre a zero per il Bologna, che conquista tre punti fondamentali nella corsa alla salvezza.